Colline du Mormont (VD) - Une zadiste porte plainte contre la police

«Un accord rompu»

Léa*, présente lors de l’évacuation, explique qu’elle faisait partie de l’équipe de support au sol destinée à la protection des zadistes perchés dans les arbres. Un rôle «pacifique» qu’elle affirme connu de la police et des autorités vaudoises. «On m’avait promis que je pourrais rester jusqu’à ce que tout soit réglé, explique-t-elle. Alors que j’avais respecté le cadre défini au préalable, j’ai été plaquée au sol par six policiers, raconte-t-elle. J’ai eu d’énormes bleus et ils m’ont également menottée dans le dos.» À la suite de cette arrestation, elle apprend qu’elle est accusée de violence contre agent, une «tentative de dénonciation calomnieuse», selon son avocat, Hüsnü Yilmaz. «L’accusation a été retirée par la suite. J’estime qu’on a fait ça pour m’intimider et décrédibiliser le mouvement», confie la plaignante. Elle a donc décidé de porter plainte pour abus de pouvoir, voies de fait et tentative de dénonciation calomnieuse.