Une zadiste anonyme gagne son pari au Tribunal fédéral

«Une énième claque pour Eric Cottier et le Tribunal d'arrondissement et cantonal», estiment les militants dans un communiqué. La décision du Tribunal fédéral (TF) publiée ce jeudi a en effet de quoi les réjouir: elle confirme partiellement leur stratégie d’anonymat de masse menée depuis les interpellations multiples effectuées lors de l’ évacuation de la ZAD au printemps 2021.

Avocats chargés des frais de justice

Or, pour la justice cantonale, les procurations faites aux avocats à l’aide d’initiales et d’empreintes digitales notamment n’étaient pas valables et les recours à nouveau irrecevables. Elle avait donc mis les frais de justice à la charge des avocats, et avait refusé d’entrer en matière sur le fond.