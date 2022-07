Genève : Une zone piétonne éphémère fâche les commerçants

Les commerçants des Eaux-Vives, notamment de la rue de Montchoisy, reprochent aux autorités de la Ville leur manque de concertation et de communication. Dans leur ligne de mire, le retrécissement de la chaussée qui complique les livraisons et occasionne des bouchons. Résultat: énervements et klaxons animent la rue. D’après la «Tribune de Genève», les professionnels craignent également les restrictions d’accès pour leur clientèle motorisée. Du côté de la Ville, on reconnaît quelques retards en termes d’information, mais on indique que les demandes des commerçants ont été prises en compte et que le projet a été adapté.