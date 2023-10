Une Zurichoise est retrouvée morte dans un sac poubelle à Delhi

Selon l’enquête menée par la police locale, l’homme a acheté une voiture d’occasion le 8 octobre, trois jours avant l’arrivée de la Zurichoise, en indiquant un faux numéro de téléphone et une fausse carte d’identité qu’il aurait volée auparavant à une travailleuse du sexe. À l’arrivée de la Suissesse, il lui aurait promis une «grande surprise» et aurait attaché ses bras et ses jambes avec des chaînes métalliques. Il a ensuite roulé un moment au volant de sa voiture blanche avec la Zurichoise, avant de se parquer dans un endroit isolé. Après lui avoir ôté la vie, l’Indien aurait laissé le corps de la femme durant 24 heures dans la voiture, avant de le déposer au bord de la route, à moitié enveloppé dans un sac poubelle.