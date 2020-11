Patrimoine : Unesco: la lutte contre le trafic des biens culturels a 50 ans

En novembre 1970, l’assemblée générale de l’Unesco adoptait une convention pour endiguer un trafic illicite qui rapporte plusieurs milliards de dollars.

Ce commerce illicite, qui «constitue un vol caractérisé de la mémoire des peuples», selon la directrice générale de l’Unesco Audrey Azoulay, représente près de 10 milliards de dollars chaque année, estime l’agence des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, basée à Paris.

En posant les bases d’un ordre culturel international, la convention a aussi mis sur les rails une coopération internationale qui, depuis, s’est enrichie via les réseaux d’Interpol, de l’Organisation mondiale des douanes, de la création d’Unidroit, un instrument juridique élaboré à la demande de l’Unesco en vue de mettre au point un corpus minimum uniforme de règles de droit privé relatives au commerce international de l’art, et de nombreuses autres institutions et initiatives.