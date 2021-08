Astronomie - Uni de Genève: découverte de la plus légère des exoplanètes

Comparaison entre le système d’exoplanètes L 98-59 (en haut) et une partie du système solaire interne (Mercure, Vénus et la Terre), soulignant les similitudes entre les deux. Les distances des étoiles et entre les planètes ne sont pas à l’échelle. Le diagramme a été mis à l’échelle pour faire coïncider la zone habitable du système solaire et celle de L 98-59.