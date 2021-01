L’hôtel en chantier est un cinq étoiles. Les conditions offertes aux ouvriers y travaillant étaient tout sauf cinq étoiles. Mardi, dans un palace des Pâquis, le syndicat Unia a constaté que des peintres et des carreleurs disposaient de conditions «déplorables». Ils étaient contraint de manger et de se changer dans le local où était entreposé le matériel, sans gel hydroalcoolique à disposition, ni nettoyage ou désinfection des lieux. Or, outre que les mesures de protection contre le Covid devraient être strictement appliquées, le règlement cantonal des chantiers oblige les entreprises à fournir deux baraques aux ouvriers, l’une servant de vestiaire, l’autre de réfectoire, les deux devant être chauffées et nettoyées.