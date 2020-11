Coronavirus en Suisse : Unia dénonce un manque de contrôle sur les chantiers

Le syndicat dénonce que les conditions de travail sur les chantiers ne sont pas adaptées aux nouvelles mesures contre le coronavirus. La Suva ne comprend pas.

Durant la première vague, il y avait une sensibilité supérieure et des mesures spécifiques, ce qui n’est pratiquement plus le cas aujourd’hui, a indiqué Unia lundi dans un communiqué. La façon de travailler n’est pas adaptée au respect des distances, le masque est peu utilisé si la distance ne peut être maintenue et «une bonne partie des installations sanitaires laisse à désirer», l’eau courante manquant parfois.