Suisse : Unia exige des hausses de salaires chez Migros

Des actions se sont déroulées ce mercredi devant une cinquantaine d'enseignes du géant orange, a indiqué le syndicat, qui demande des augmentations et «une CCT pour tout le monde».

«Pour assurer l’approvisionnement de la population, le personnel de Migros a travaillé dur pendant la pandémie. Pourtant, les salaires progressent moins qu’ailleurs, le travail est toujours plus stressant et toujours moins de personnes sont protégées par la CCT Migros», a dénoncé mercredi Unia. Le syndicat a annoncé dans un communiqué avoir organisé une cinquantaine d'actions devant des magasins du distributeur en Suisse mercredi, à l'occasion de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail.

Réponse de Migros

«Nous offrons à nos employés des conditions de travail attrayantes et de nombreux avantages supplémentaires», a répondu Migros à «20 minutes». «Nous parvenons à trouver et à conserver des employés qualifiés et nous constatons une grande satisfaction chez les employés.» Le distributeur indique également avoir déjà utilisé volontairement plus de 30 millions de francs pour compenser les écarts de salaires des employés touchés par le chômage partiel durant la pandémie, ainsi que pour verser des primes spéciales aux employés de la vente, de la production et de la logistique «en guise de remerciement pour leur engagement extraordinaire pendant le lockdown.»