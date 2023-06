Le syndicat Unia veut une augmentation générale des salaires

Ce samedi, lors de l’assemblée des délégués du syndicat Unia qui s’est tenue à Berne, les 82 délégués ont décidé de lancer une campagne active pour «imposer des augmentations générales de salaire et du pouvoir d’achat afin de compenser les pertes de salaire réelles de ces dernières années et le renchérissement», annonce le syndicat via un communiqué de presse.