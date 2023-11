UNIL: «Macron sait qu’on est le futur, il a saisi l’opportunité»

Emmanuel Macron et Alain Berset ont tenu une conférence sur l’Europe jeudi à l’Université de Lausanne. Les étudiants ont aussi eu l’occasion de lui adresser quelques questions.

Jeudi, Emmanuel Macron a parlé des défis de l’Europe devant les étudiants de l’UNIL et de l’EPFL. AFP

Après des discussions, un bain de foule et un dîner de gala à Berne mercredi, le président français Emmanuel Macron a poursuivi jeudi sa visite d’Etat en Suisse. Et c’est dans une salle pleine à l’Université de Lausanne que lui et son homologue suisse, Alain Berset, ont débuté, à 11h tapantes, une conférence sur la question européenne.

«Volonté de convertir la Suisse à l’UE»

Les deux présidents se sont accordés sur les liens de proximité qu’entretiennent la Suisse et l’Europe, qui «ont énormément à apporter l’une à l’autre», selon Emmanuel Macron, et d’autant plus en considérant le contexte actuel miné par diverses crises. Claire, doctorante en sciences sociales, a eu le sentiment d’assister à un plaidoyer pour l’Europe. «Il y avait une volonté claire de convertir la Suisse à l’Union européenne. Emmanuel Macron sait qu’on est le futur, il a saisi l’opportunité», déclare la jeune femme, néanmoins impressionnée par l’éloquence du président de la République.

Les étudiants de l’UNIL et de l’EPFL ont ensuite eu l’occasion de poser quelques questions aux deux chefs d’Etat. De l’urgence climatique à l’immigration et l’asile, jusqu’à la position de l’Europe dans le conflit israélo-palestinien, toutes ou presque ont été adressées à Emmanuel Macron. Pendant ce temps, à l’extérieur du bâtiment Amphimax, les policiers ont dû freiner les ardeurs de manifestants, qui selon les propos d’un participant, se mobilisaient «contre Macron et pour la Palestine». La police a notamment usé du spray au poivre à l’encontre des étudiants en colère (voir vidéo ci-dessous).

Conférence chronométrée

Mais les étudiants désireux de prendre la parole n’ont pas tous eu la chance de tenir le micro. Le temps pressait pour les deux présidents, qui avaient ensuite rendez-vous à l’Hôtel Beau-Rivage Palace pour un dîner avec des représentants de l’économie. La conférence aura duré 1h20. De quoi laisser Susana, étudiante en droit, un peu sur sa faim: «On savait qu’Emmanuel Macron venait parler, mais on aurait aimé avoir davantage de temps pour échanger avec lui.» Avant d’ajouter: «Mais ça restera une conférence intéressante pour nous, les étudiants.»

