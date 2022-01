Lausanne – Unil: quand la doctorante et sa directrice de thèse sont à couteaux tirés

Le rapport de confiance a disparu entre une étudiante d’un institut de l’Unil et sa directrice de thèse.

«Mon contrat a été repoussé de semaine en semaine, de mois en mois. Il est agité comme une carotte pour me soumettre à des demandes irréalistes avec comme objectif obsessionnel d’obtenir 2 millions d’euros de l’Agence française de développement pour un projet en Afrique de l’Ouest.» Une ancienne doctorante française de l’Université de Lausanne (Unil) a dénoncé les agissements de sa directrice de thèse en 2020 auprès du Groupe Impact , une structure du canton de Vaud spécialisée dans la gestion des conflits de travail et de mobbing.

Dossier accusateur de 80 pages

La trentenaire accuse celle qui supervisait sa thèse tout en l’employant dans le cadre d’une fondation de lui faire subir «un chantage financier et affectif» et de la faire travailler «au noir». Quand l’étudiante a saisi le Groupe Impact avec un dossier de 80 pages, la directrice de thèse a contre-attaqué en portant plainte pour diffamation. La doctorante a écopé de 20 jours-amende avec sursis et d’une amende de 300 francs par ordonnance pénale.