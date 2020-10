Vatican : Union civile des homosexuels: le pape censuré?

Le Vatican pourrait avoir coupé certains propos du pape François sur l’union des couples de même sexe, tenus lors d’un entretien avec un journaliste mexicain en 2019 et révélés mercredi, avancent des médias vendredi.

Le « New York Times » a cité sous couvert d’anonymat deux personnes «proches» de Televisa, qui avait diffusé une interview du pape sans les propos en question. Elles expliquent que le Vatican avait exigé les images, afin de retirer les passages sur les unions de couples homosexuels de la version fournie à la chaîne mexicaine. Ces sources déclarent que l’extrait n’a «jamais été visionné» par la chaîne.

Les interrogations se sont vite multipliées afin de savoir où et quand le pape François a tenu ces propos, et s’ils ont été censurés par le Vatican ou par le plus grand groupe médiatique mexicain.