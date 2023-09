UE: Budapest met en garde contre l’intégration de l’Ukraine

Bisbille autour de la minorité hongroise d’Ukraine

La Hongrie entretient des relations tendues avec Kiev: bien que membre de l’OTAN, elle refuse de fournir toute contribution militaire et maintient des liens avec le Kremlin. Budapest ne cesse également de souffler sur les braises d’une vieille querelle, relative aux droits de la minorité hongroise de l’ouest de l’Ukraine. Elle compte 100’000 membres, devenus ukrainiens après le démantèlement de l’Empire austro-hongrois à l’issue de la Première Guerre mondiale.

Deux critères remplis, cinq en progrès

Il s’agit de conditions à remplir, notamment en matière de lutte contre la corruption généralisée et de réformes judiciaires. Dans une évaluation intermédiaire, en juin, Bruxelles a estimé que deux critères étaient remplis et que les cinq autres étaient «à un certain niveau de progrès».