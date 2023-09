Catalan et basque comme langues officielles? L'UE temporise

Reconnaître le catalan, le basque et le galicien comme langues officielles de l’UE: cette demande du gouvernement espagnol a été débattue mardi, par les ministres des Affaires européennes, qui ont soulevé des objections et réclamé plus de temps pour se prononcer. «Nous ne sommes pas en train de parler de langues minoritaires», a plaidé le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, à Bruxelles. «Le catalan est parlé par plus de 10 millions de personnes, ce qui le place au-dessus de beaucoup des langues des représentants réunis autour de la table», a-t-il lancé.