UE: renards et visons enfermés dans des cages avec des charognes

Des visons à l’œil infecté, des cadavres de renard mutilés laissés dans une cage aux côtés de ses congénères vivants: un consortium d’associations a dénoncé, vendredi, les conditions de vie d’animaux dans 31 fermes à fourrure en Europe. Ce consortium s’appuie sur des images prises dans des fermes au Danemark, en Finlande, en Pologne, en Lituanie, en Lettonie et en Espagne.

Elles ont été filmées clandestinement entre avril et début novembre 2023, par une série d’associations et d’ONG, dont Oikeutta eläimille (Finlande), Otwarte Klatki (Pologne) et Tu Abrigo Su Vida (Espagne), a précisé Kristo Muurimaa, militant au sein de Oikeutta eläimille. Autour de cent visites ont été effectuées au total.