Ex-employé de Shell, le nouveau «Monsieur Climat» de l'UE doit convaincre

Une procédure qui n’a rien d’une formalité

«Hoekstra n’est pas la bonne personne»

«Hoekstra n’est pas la bonne personne. Non seulement il manque d’expertise et d’expérience concernant le changement climatique, mais il a également aligné étroitement dans le passé ses positions sur la défense des combustibles fossiles», se sont insurgées dans une lettre commune une cinquantaine d’ONG écologistes, dont Greenpeace et Friends of the Earth.