L’Allemagne suspend l’arrivée de migrants débarqués en Italie

L’Allemagne a indiqué, mercredi, suspendre l’accueil volontaire de demandeurs d’asile en provenance d’Italie, prévu par les accords européens, en raison d’une «forte pression migratoire» et du refus de Rome d’appliquer les mêmes accords. Le gouvernement allemand a informé Rome de sa décision «fin août», a indiqué un porte-parole du ministère de l’Intérieur.

«La suspension persistante des transferts de Dublin par l’Italie renforce les défis majeurs pour l’Allemagne en termes de capacités d’accueil et d’hébergement.»

Berlin justifie cette décision par «la forte pression migratoire actuelle vers l’Allemagne», ainsi que «la suspension persistante des transferts de Dublin par certains États membres», dont l’Italie, qui «renforce les défis majeurs pour l’Allemagne en termes de capacités d’accueil et d’hébergement».

«Dix transferts sur 12’400 demandes»

Le règlement de Dublin, très controversé parmi les Vingt-Sept, prévoit que le pays d’arrivée d’un migrant dans l’UE traite sa demande d’asile. Or, selon le journal allemand «Die Welt», le gouvernement italien de Giorgia Meloni ne reprend plus les demandeurs d’asile que veulent lui transférer d’autres pays, ayant indiqué à ses partenaires, en décembre 2022, que le pays n’avait plus les capacités d’accueil suffisantes.