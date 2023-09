Le Parlement européen veut sanctionner les clients de prostituées

Le Parlement européen a voté, jeudi, un texte qui prône de lutter contre la prostitution en pénalisant les clients, une politique adoptée notamment par la France et qui fait l’objet d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme. La résolution, non contraignante, a été approuvée par 234 eurodéputés (175 contre, 122 abstentions) lors d’un vote qui a divisé tous les groupes politiques, lors d’une session plénière à Strasbourg.

Sanctionner aussi les proxénètes

Tandis que la prostitution est légale et réglementée dans certains pays (Allemagne, Pays-Bas, Autriche notamment), le texte estime que les différences d’approches dans l’UE favorisent la criminalité organisée. «Ce rapport met en évidence la voie à suivre: créer des programmes de sortie et des alternatives, éradiquer la pauvreté et l’exclusion sociale, démanteler les stéréotypes et les inégalités, réduire la demande en s’attaquant aux clients», a déclaré Maria Noichl après le vote. Un texte similaire avait été voté par le Parlement européen, en février 2014.