Dans l’UE, les femmes continuent à gagner 13% de moins que les hommes

En d’autres termes, pour atteindre le même revenu annuel qu’un homme, une femme en Europe a besoin d’assurer davantage de journées de travail. Et mercredi 15 novembre est le jour symbolique qui marque cette année le moment dans le calendrier où débute, pour les femmes européennes, ce travail «supplémentaire» pour rattraper le revenu des hommes, explique la Commission.

Plusieurs pays de l’UE tardent à mettre leurs lois au pas

Cette journée symbolique «nous est utile pour rappeler la nécessité de poursuivre nos efforts pour en finir avec cette différence de salaires» entre hommes et femmes, ont souligné, mardi, la commissaire européenne pour les Valeurs, Vera Jourova, et celle chargée de l’Égalité, Helena Dalli. Le pourcentage mesurant cette différence est cette année à peu près le même que celui de 2022 et 2021, ont-elles déploré.