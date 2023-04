Elections à Genève: Union inédite et forcée, à l’assaut du Conseil d’Etat

Maudet, une route en solitaire

«Personne ne m’a proposé d’alliance électorale en vue du deuxième tour», a indiqué mardi Pierre Maudet. L’ex-conseiller d’Etat, démissionnaire en 2020, a terminé 6e à l’issue du scrutin de dimanche dernier. «J’ai contacté les présidents de partis; pas pour chercher des alliances, assure le candidat de Libertés et Justice sociale, mais pour trouver des convergences sur les projets concrets qui me tiennent à cœur.» Selon lui, le PS et les Verts lui ont fait une réponse «polie et correcte» en vue de discussions après les élections. Sinon? Rien. «On a voulu tendre la main, cela ne s’est pas fait.» Déçu? «Je ne regrette rien. Le chemin (ndlr: vers le Conseil d’Etat) est moins aisé sans alliance, mais j’aime la difficulté (sourire).» Pierre Maudet a rappelé que sans l’aide de personne, il reste un papable à l’Exécutif et a mené sa formation au Grand Conseil, à la surprise générale. Face à l’union large de la droite, «opportuniste, prête à toutes les compromissions», il a souligné que le système actuel de scrutin, où l’on coche une croix à côté du nom des candidats au lieu de choisir un bulletins de liste, «relativise le poids des alliances.»