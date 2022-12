Basketball: Union Neuchâtel a déjà réussi son pari

Qui l’eût cru. En début de saison, une flopée d’observateurs du basket suisse voyaient Union, finaliste des derniers play-off, dégringoler dans la hiérarchie après l’exode de ses cadres helvétiques. Il faut ici tirer un coup de chapeau au club neuchâtelois. Après un début d’exercice délicat (ndlr: quatre revers d’affilée), la formation de Mitar Trivunovic a bouclé samedi son premier tour avec un bilan à l’équilibre (5-5). Elle disputera les quarts de finale de la SBL Cup la semaine de Noël et c’était franchement inespéré.

Samedi, Union, malgré l’absence de son Suisso-Argentin Juan Esteban De la Fuente (adducteurs), Union a aisément pris le dessus sur un BBC Nyon bien pâlichon (77-61). Remplaçant attitré de De la Fuente, Joanis Maquiesse a fini meilleur marqueur des siens (14 points), soit le même total que son Killian Martin et le top scorer Dalan Ancrum. Pour l’équipe nyonnaise, c’est en revanche une huitième défaite en dix rencontres. Et sur ce que l’on a vu du côté de la Riveraine, difficile d’être optimiste pour la suite de la saison de la troupe de Stefan Ivanovic.

En déplacement dans le Tessin, sans Matt Milon (genou), Natan Jurkovitz (pouce) et Justin Roberts (surnuméraire), Fribourg Olympic n’a pas souffert pour prendre la mesure de Lugano (91-63), qui a été mangé au rebond (48-27). Après un premier quart-temps équilibré, le champion en titre et plus précisément Yuri Solca, avec trois tirs primés, ont fait exploser la défense de zone des Tigers. Avec 21 points en 23 minutes, le jeune meneur international suisse a terminé avec un joli 5 sur 8 dans l’exercice du tir à longue distance.