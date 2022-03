Basketball - Union Neuchâtel méritait mieux à Fribourg

Le résumé de la rencontre entre Fribourg Olympic et Union Neuchâtel.

La série tient toujours. Invaincu depuis son seul match perdu cette saison le 5 décembre – à Massagno –, Fribourg Olympic a remporté une 13e victoire d’affilée en championnat, samedi, à Saint-Léonard. La victime du jour s’appelle Union Neuchâtel (78-66) mais l’écart au tableau d’affichage ne dit pas à quel point le 3e du classement a joué les yeux dans les yeux avec le champion en titre et leader incontesté de SB League.

Toujours privé de Yoan Granvorka et Killian Martin – deux joueurs du cinq de base – Union s’est rapproché à trois longueurs (63-60, 35e) grâce, notamment, au réveil de son capitaine Bryan Colon (0/10 au tir sur les trois premiers quarts puis 2/4). C’est à ce moment que l’arrière fribourgeois Davonta Jordan a réussi une acrobatie vers le panier malgré la belle défense de Selim Fofana. Dans la foulée, Jordan a forcé la perte du ballon du meneur d’Union. Ou comment être décisif au moment où son équipe en a le plus besoin…

Les Neuchâtelois peuvent se consoler en se disant qu’ils n’étaient pas loin de créer la sensation sans deux éléments clés, un Bryan Colon en travers au tir, et un pivot, Daniel Giddens, limité à 25 minutes à cause des fautes. Car quand ce dernier était sur le parquet, samedi, c’est tout un groupe qui se portait mieux. À noter pour Fribourg, que Natan Jurkovitz n’a pas quitté le banc lors de la deuxième mi-temps.

Genève perd la tête

Dans l’autre rencontre du haut de tableau, il y a eu match pendant vingt minutes entre Spinelli Massagno (2e) et les Lions (4es). Menés 35-34 à la mi-temps, les Genevois, privés de Dragan Zekovic (heureux événement), ont perdu la tête au retour des vestiaires pour s’incliner assez lourdement, 78-51.

Lors du 3e quart-temps, Eric Nottage et Scott Suggs ont fait n’importe quoi avec le ballon, même s’il faut souligner l’art de l’anticipation de l’ailier de Massagno Isaiah Williams. Les joueurs d’Andrej Stimac, qui avaient perdu 6 fois le ballon en première mi-temps, en ont perdu 9 dans le seul 3e quart-temps avant de voir Roberto Kovac, un ancien de la maison, prendre feu derrière l’arc. La partie était pliée.

La frayeur de Monthey

Le BBC Monthey a remporté une victoire capitale dans la course à la 8e place, la dernière qualificative pour les play-off, samedi, au Reposieux, contre Starwings Basket (62-59). Mais la troupe de Patrick Pembele s’est fait une sacrée frayeur. Ne menait-elle pas 55-41 à 6 minutes de la fin?

Champions des défaites par 5 points ou moins cette saison, les Chablaisiens ont peut-être eu peur de gagner et il s’en est fallu de trois fois rien pour que le top scorer bâlois Devin Cooper envoie tout le monde en prolongation sur son tir à 12 mètres au buzzer. Et si prolongation il y avait eu, on n’aurait pas parié sur un succès valaisan…