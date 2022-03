Genève : Union sacrée des commerçants pour être plus forts

Les deux principales associations de détaillants se fondent dans une seule et unique organisation, afin de mieux défendre leurs intérêts.

La Fédération du commerce genevois et le Trade club ne sont plus. Les deux associations de défense des commerçants du bout du lac ont décidé de se regrouper dans une nouvelle organisation. «Genève commerces» représentera désormais les détaillants. Elle vise à dynamiser le secteur du commerce de détail local et à assurer la défense des intérêts de ses membres. Le nouveau venu regroupe 73 commerces auparavant affiliés à l’une ou l’autre association.