C’est dans une lettre envoyée aux médias que le PLR, le PS et l’UDC valaisans réclament un gouvernement «de cohésion cantonale et d’équilibre» soit deux PDC sur cinq conseillers d'État et non plus trois, relate la RTS. Le texte a été signé par les trois présidents des partis ainsi que par des chefs de groupes au Grand Conseil et par les conseillers nationaux Philippe Nantermod (PLR) et Jean-Luc Addor (UDC).