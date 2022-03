Satigny (GE) – Union sacrée et révolte contre un projet de décharge

Produits du terroir et protection de la nature

«Le Canton a décidé de faire porter le fardeau de nos déchets aux générations futures en choisissant la solution de facilité: enfouir les déchets dans un trou au lieu d’investiguer des alternatives pourtant prometteuses», ont dénoncé les participants à la réunion, dans un communiqué publié mardi. Ils ont rappelé que les secteurs identifiés pour le stockage éventuel de mâchefers se situent en zone agricole «où sont cultivés des produits GRTA, IP Suisse et Bio Suisse», le tout «proche de réserves naturelles, de cours d’eau déjà fragiles, de bois et de forêts».

Levée de boucliers

Les autorités et les producteurs locaux jugent que l’Etat doit «explorer sans délai des solutions alternatives» et constituer une task force intercantonale pour traiter le dossier au niveau national. Objectif: «Prendre le problème des déchets à sa source. Stop aux biens et produits non réparables, non durables et à prix cassés!»