Genève : Union sacrée pour muscler l’animation à Genève

Une association réunissant cafetiers, entrepreneurs et élus de tous bords a été créée pour rendre la ville plus festive.

Animer Genève; réaménager les quais et la Rade: tels sont les deux grands buts que se donne l’association «Projet Genève» créée jeudi. Son comité central est composé d’un représentant de la Nouvelle organisation des entrepreneurs, d’un représentant de la société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, et des vice-présidents du PLR cantonal et de la Ville de Genève. L’entité ratisse cependant large: elle s’est dotée d’un comité politique réunissant un membre de chaque parti représenté au Grand Conseil.