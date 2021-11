Football : United à côté de la plaque dans le derby de Manchester

Friables défensivement et inoffensifs, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer, à nouveau fragilisé, ont subi un nouvel échec dans un match important en perdant le derby face à City (2-0).

Largement dominateur et quasiment jamais mis en danger, City a ouvert le score sur un but contre son camp de Bailly, qui tentait de repousser un centre fuyant de Joao Cancello (7e), avant que Harry Maguire et Luke Shaw ne laissent filer un centre du Portugais dans la surface, pour voir Bernardo Silva se jeter au deuxième poteau et glisser le ballon entre David De Gea et son poteau (2-0, 45+1).