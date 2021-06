Aviation : United Airlines veut refaire voler des avions supersoniques

La compagnie aérienne United Airlines veut investir dans des avions qui pourraient transporter des passagers d’ici 2029 à Mach 1,7, soit deux fois la vitesse du son.

United «va à contre-courant de la tendance la plus constante des compagnies aériennes depuis 50 ans: un désir de voler moins cher, pas plus vite».

Si l’appareil, baptisé «Overture», répond à toutes les normes, il pourrait transporter des passagers d’ici 2029 à Mach 1,7, soit deux fois la vitesse du son. Cela pourrait permettre à United Airlines d’effectuer des trajets en deux fois moins de temps: un vol entre Newark, près de New York, et Londres prendrait ainsi trois heures et demie, Newark et Francfort seraient reliés en quatre heures.