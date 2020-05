États-Unis

Universal a déclenché la colère des salles obscures

Les cinémas craignent que les films sortent à l’avenir en même temps sur les plateformes de streaming.

Le succès totalement inattendu du film «Les Trolls 2 – Tournée mondiale» pourrait avoir de très lourdes conséquences. À cause du coronavirus, le long métrage n’est pas sorti en salle et a été immédiatement proposé sur les plateformes de streaming au prix de 19,99 dollars. En trois semaines, il a engrangé pas moins de 95 millions de dollars en Amérique du Nord.

«Déclaration de guerre»

Cette annonce a été perçue comme une déclaration de guerre par AMC, plus importante chaîne de salles de cinéma d’Amérique du Nord, avec 8000 écrans. Elle a répondu au studio qu’elle «ne projetterait plus aucun film Universal dans ses cinémas» partout dans le monde, avec effet immédiat. AMC «croit qu’en envisageant de diffuser simultanément en vidéo à la demande et dans les cinémas, Universal rompt le modèle économique et les accords qui unissent nos deux sociétés». Jusqu’à présent, les studios américains attendaient en général 90 jours après la sortie en salle pour diffuser leurs œuvres en format numérique.