Scandale sexuel: Universal suspend la promotion de Rammstein

Universal Music a annoncé jeudi avoir suspendu les activités de marketing et de promotion du groupe de rock métal allemand Rammstein, après une vague d’accusations d’agressions sexuelles contre son leader. «Les accusations contre Till Lindemann nous ont choqués. Nous avons le plus grand respect pour les femmes qui se sont exprimées si courageusement en public dans cette affaire», a déclaré le label dans un communiqué. «Nous avons suspendu les activités de marketing et de promotion des enregistrements du groupe jusqu’à nouvel ordre», a-t-il ajouté.