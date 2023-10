Université de Berne: Il avait glorifié l’attaque du Hamas: un prof écarté sur le champ

La mesure est immédiate et sans ambiguïté. Un prof de l’Université de Berne, collaborateur de l’Institut d’études du Proche-Orient, a été «libéré avec effet immédiat» par son employeur, comme l’a indiqué l’Université mercredi après-midi. Il lui était reproché des tweets polémiques publiés sur le réseau X, dont un, en arabe et publié samedi matin dernier, où l’homme remerciait «la résistance palestinienne» qui, via les attaques du Hamas dans le sud d’Israël, lui avait offert «le meilleur cadeau que j’aie reçu pour mon anniversaire».

«L’Université de Berne condamne toute forme de violence et son soutien et juge inacceptables les posts de ce professeur», a écrit l’institution dans une prise de position publique. L’homme ne peut donc plus travailler en attendant «des clarifications définitives sur les conséquences» de ses méfaits. L’Uni dit prendre l’affaire «très au sérieux» et va communiquer une nouvelle fois en début de semaine prochaine.