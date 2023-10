Université de Genève: Diplôme express pour bonifier sa carrière

Le prix à payer pour être formé

Les participants doivent s’acquitter d’une somme conséquente pour décrocher une microcertification de l’Unige. Un module coûte entre 1100 et 2800 francs. «Ces montants servent à couvrir nos frais, éclaire Sophie Huber. Toute formation continue doit être autofinancée, stipule la Loi fédérale en la matière (LFCo). Si l’Université nous prêtait des salles ou des professeurs, ce serait considéré comme une subvention, ce qui est interdit.» Ainsi, le CFCD rétribue lui-même les enseignants qui participent au programme. Il loue des espaces et du matériel à l’Unige, à qui il règle aussi des frais administratifs. Cela dit, une aide financière via les chèques formation est possible pour les candidats à une microcertification, signale ses responsables. Ceux-ci notent aussi que les coûts sont régulièrement pris en charge par l’employeur du candidat.