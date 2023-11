Université de Lausanne: un étudiant en médecine est retrouvé mort

Les circonstances du décès sont floues. La police cantonale valaisanne se refuse à tout commentaire et nous renvoie vers le Ministère public valaisan, qui lui n’a pas encore répondu à nos sollicitations. Même silence du côté d’une grande partie des étudiants de la Faculté de médecine. Mais les bruits de couloir se font de plus en plus insistants: le week-end de réunification, sorte de rituel de fin de 5e année de médecine, a viré au drame, le 28 octobre dernier.