Covid-19 : Universités et cantons se donnent pour vacciner les jeunes

La rentrée approche à grands pas, les universités font tout leur possible pour que les cours aient lieu en présentiel. Comme organiser la vaccination sur le campus pour leurs étudiants.

Alors que les étudiants ont encore les doigts de pied en éventail, des universités suisses se mobilisent pour que leurs élèves et collaborateurs puissent se faire administrer le sérum anti-covid directement sur leur campus, rapporte «La Liberté». Certaines y songent et sont encore en discussion avec les autorités cantonales. Mais d’autres ont déjà organisé des sessions de vaccination, comme l’université de Zurich entre le 23 et 27 août derniers. À Genève, ce service sera à disposition de ceux qui le souhaitent entre le 20 et le 25 septembre, soit durant la première semaine de la rentrée. Deux objectifs sont visés: limiter la propagation du virus, «les jeunes adultes représentant un vecteur important», et éviter «une forte détérioration de la situation épidémiologique (qui) contraindrait les universités à reconduire les enseignements à distance», énonce Antoine Flahault, épidémiologiste à l’Université de Genève.