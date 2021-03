Télécoms : Ce qui change pour les clients trois mois après la fusion entre Sunrise et UPC

Les noms des deux marques ne vont pas disparaître, du moins dans l’immédiat. Mais le nouveau groupe a des ambitions pour ses clients et ses abonnés.

Sunrise et UPC ont annoncé ce lundi de nouvelles offres pour leurs clients. 20min/Marco Zangger

«Il s’agit de la plus grosse fusion de deux entreprises dans l’histoire de la Suisse, et ce au milieu de la crise du Covid-19», s’est réjoui André Krause, CEO de Sunrise UPC, dans un communiqué diffusé lundi. «Les clients sont notre priorité absolue et après seulement trois mois, nous proposons ensemble et dès maintenant à nos clients plus d’accessibilité, plus de services et plus d’assistance sur tous les canaux. Nous fêtons cette fusion avec nos clients avec des cadeaux et des promotions attrayantes, et nous récompensons leur fidélité comme jamais auparavant. C’est la première étape importante pour nos clients sur notre chemin pour devenir un champion national.»

Depuis la fusion, annoncée le 11 novembre 2020, Sunrise et UPC ne sont plus concurrents et travaillent ensemble à leur intégration technique et opérationnelle. Afin que cela soit possible, des modifications approfondies sont nécessaires dans les systèmes, les processus et l’organisation. Malgré de nombreuses limitations dues au Covid-19, «Sunrise et UPC y sont parvenus en un temps record», a précisé l’entreprise, qui conserve pour l’instant ses deux marques.

Offres de fidélité

Entre le 1er mars et le 30 avril 2021, Sunrise et UPC veulent récompenser la fidélité de leurs clients. Les nouveaux abonnés MySports de Sunrise et UPC reçoivent dès maintenant MySports Pro offert pendant 9 mois (valeur: 25 francs/mois). We Connect SIM est offert à vie (disponible à partir du 15 mars 2021, valeur: jusqu'à 20 fr. par mois) pour les montres, les tablettes ou les ordinateurs. Et pour protéger tous les appareils de virus, de tentatives de phishing et des logiciels malveillants, Sunrise et UPC offrent leurs options de sécurité Surf Protect et F-Secure pendant 9 mois (valeur: 5 fr./mois). Des primes sont également réservées pour les nouveaux clients: un ordinateur portable, une télévision ou un iPad sont offerts en fonction des abonnements souscrits.

Propriétaire d'UPC, Liberty Global a acheté l’opérateur télécom Sunrise à la fin de 2020. La Commission de la concurrence (Comco) avait examiné l'opération et lui avait donné le feu vert en octobre. En janvier, le nouveau groupe a annoncé des suppressions d'emplois liées à la fusion.

Des chiffres records pour 2020

Depuis leur fusion, Sunrise et UPC ne publient plus leurs chiffres financiers séparément. Bien que les deux opérateurs aient déclaré des chiffres de vente record pour 2020, on ne sait pas comment cela a affecté les revenus et les bénéfices des entreprises. La société mère Liberty Global n'a communiqué qu'un chiffre d'affaires total d'un peu moins de 12 milliards de dollars, sans donner de chiffres pour sa filiale suisse. Une déclaration a également indiqué que Sunrise et UPC comptaient ensemble 2,79 millions de clients en téléphonie mobile, 1,18 million de clients en haut débit et 1,27 million de clients en télévision en Suisse à fin 2020.