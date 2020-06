France

Urgence sanitaire levée le 10 juillet, Macron à la TV

Paris a décidé de lever l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet mais les appels à accélérer le déconfinement se multiplient. Le président français doit s’adresser au peuple dimanche soir.

Prochaine étape: le 22 juin

L’exécutif français tiendra vendredi et la semaine prochaine des conseils de défense sur les conditions sanitaires «qui nous permettront de voir ce qu’il est possible de faire évoluer dans la perspective du 22 juin», la prochaine étape du déconfinement, a-t-elle précisé.

Après le 10 juillet, «le Premier ministre conservera la possibilité de réglementer les déplacements et l’accès aux moyens de transport, les établissements recevant du public, comme les discothèques, et de décider des jauges concernant les rassemblements sur la voie publique», a-t-elle ajouté.

Macron attendu à la TV dimanche soir

Face à une situation sanitaire qui s’améliore de façon continue et à une épidémie désormais considérée comme «maîtrisée», de nombreux responsables politiques et patronaux appellent depuis plusieurs jours à accélérer le processus de déconfinement. Le patronat réclame notamment la révision des protocoles sanitaires dans les entreprises afin de permettre un «retour à la normale» rapide.

Lundi l’Umih, principal syndicat du secteur de l’hôtellerie-restauration, a demandé que cafés, bars et restaurants d’Ile-de-France, de Guyane et de Mayotte puissent «rouvrir rapidement», jugeant que leur exploitation, «limitée aux seules terrasses», n’était «pas rentable». Plusieurs responsables politiques, dont la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo et des responsables de la droite, réclament du «pragmatisme» et mettent en garde contre un «décrochage économique» accentué par la «lenteur du déconfinement».