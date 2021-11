Genève – Urgences 144: top sur le terrain, moins dans les bureaux

Vaud et Neuchâtel dans la tourmente

Climat de peur, ambiance «délétère», «autoritarisme» et problèmes de gestion financière, notamment… Le personnel vaudois et neuchâtelois du 144 fustige la direction de la Fondation Urgences Santé (FUS), qui gère la centrale d'appels d'urgence sanitaire des deux cantons. Des collaborateurs estiment aujourd’hui ne plus pouvoir garantir la qualité de leurs missions, a révélé la RTS. Un audit commandé par les autorités vaudoises avait déjà mis en lumière de tels dysfonctionnements, en 2018. Pourtant, les employés estiment que rien n’a changé; la situation aurait même empiré, selon eux. Le directeur de la FUS, Pierre Aubry, a réfuté les critiques, jugées infondées. Selon lui, les appels au 144 sont traités avec rigueur et qualité. Néanmoins, deux nouveaux audits sont en préparation. L’un sur la gouvernance de la fondation, l’autre sur les conditions de travail au sein de la centrale.