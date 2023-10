Uri: Le percement du tunnel routier du Gothard peut reprendre

Le 10 septembre, le tunnel routier du Gothard a été fermé. Du béton provenant de la voûte de l’ouvrage est tombé sur la chaussée. Rapidement, des travaux ont été entrepris pour rétablir cette voie de communication entre le Nord et le Sud, et des hypothèses ont été émises concernant l’origine du problème. Le percement du second tube à quelques dizaines de mètres de là a été évoqué comme étant la cause du problème. Et les travaux de forage ont été stoppés. Mardi, l’Office fédéral des routes (OFROU) indique que dès mercredi, le percement va reprendre.