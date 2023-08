Uri: Sept personnes blessées lors d’une collision frontale

Dimanche, peu après 19h30, le conducteur d’une voiture de tourisme âgé de 22 ans est entré en collision frontale avec une voiture arrivant normalement en face, à Erstfeld. Suite au choc, les secours ont dégagé une personne légèrement blessée et six autres autres grièvement touchées dont deux ont un pronostic vital engagé. Elles ont été transférées à l’Hôpital cantonal d’Uri et dans des hôpitaux cantonaux voisins.