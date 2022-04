Genève – Urne funéraire volée: «Mon mari mérite de reposer en paix»

«C’est abject», lâche Mireille, les yeux embués. Le 28 mars dernier, en allant fleurir la sépulture de son mari décédé il y a deux ans, la quinquagénaire a réalisé que l’urne funéraire n’était plus à sa place, au columbarium de Saint-Georges. «Avec mon compagnon actuel, nous avons remarqué que la plaque coulissante n’était pas scellée. On a trouvé ça bizarre, on l’a soulevée un petit peu, puis j’ai glissé la main dans la case et voulu en quelque sorte «caresser» mon mari. Mais c’était vide.» Stupéfaction de la veuve et colère de son ami: «C’est un sacrilège!»