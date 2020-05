Football

Urs Fischer en deuil et privé de reprise

L’entraîneur zurichois d’Union Berlin, qui a perdu son beau-père, ratera la reprise de la Bundesliga, ce dimanche contre le Bayern Munich.

Ce dimanche aurait dû être jour de fête au stade An der alten Försterei, où Union Berlin accueillera le Bayern Munich pour la première fois de son histoire en Bundesliga. Si la rencontre aura bien lieu (coup d’envoi à 18h), ce sera – évidemment – sans public, ni Urs Fischer. L’entraîneur zurichois, promu avec Union le printemps passé, ne pourra pas prendre place sur son banc. Il vient de perdre son beau-père.

Outre le deuil, ce sont les règles du protocole sanitaire mis en place par les instances qui empêchent Urs Fischer de pratiquer son métier ce week-end. Comme il a quitté le groupe en début de semaine, afin d’être en Suisse auprès des siens durant ces moments pénibles, le technicien ne pourra pas retrouver son équipe avant de s’être soumis à deux tests (négatifs) de dépistage du coronavirus. Et comme le timing était trop court pour satisfaire à cette précaution, Fischer, avec tout le soutien de ses dirigeants, a sagement décidé de faire l’impasse. L’ex-entraîneur du FC Bâle sera donc remplacé dimanche à la barre par son habituel assistant, Markus Hoffmann. Si tout se déroule sans encombre, le Zurichois pourra à nouveau diriger sa formation le week-end prochain, à l’occasion d’une rencontre qui ne manquera pas de sel non plus, puisqu’il s’agira d’un derby berlinois face au Hertha.