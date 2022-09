Football : Urs Fischer en tête de la Bundesliga

Fribourg, qui a enregistré dimanche le premier match nul de sa saison (avec 4 victoires et 1 défaite), est deuxième à une longueur de l’Union Berlin et avec un point d’avance sur le Bayern, Hoffenheim et Dortmund. Hoffenheim s’est imposé chez lui 4-1 contre Mayence (6e) et Dortmund a lourdement chuté 3-0 à Leipzig (10e), samedi.