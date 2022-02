Football : Urs Fischer et l’Union Berlin perdent contre Dortmund

L’Union Berlin d’Urs Fischer s’est inclinée 3-0 face au Borussia Dortmund. Les vainqueurs reviennent ainsi à six points du Bayern.

Le capitaine de Dortmund Marco Reus a réussi dimanche un doublé et conduit son équipe vers un succès 3-0 face à l’Union Berlin de l’entraîneur zurichois Urs Fischer. Cela permet au Borussia de revenir à six points du Bayern, toujours leader mais battu samedi à Bochum. Les Suisses Gregor Kobel et Manuel Akanji ont été titularisés côté visiteur.

Haaland absent, c’est Marco Reus qui a suppléé le Norvégien dans le rôle de buteur. L’international allemand de 32 ans a marqué deux fois (18e et 26e) et offert la première victoire de son histoire à Dortmund dans le pittoresque et bouillant petit stade de la Alte Försterei. En deux rencontres depuis 2019, les joueurs de la Ruhr s’y étaient en effet inclinés deux fois (3-1 et 2-1).