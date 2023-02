Mondiaux de ski alpin: Urs Lehmann: «On a connu des moments historiques»

Trois médailles d’or, trois d’argent et une de bronze: la Suisse a terminé en tête du tableau des médailles de l’événement organisé en France. Une fierté pour le président de Swiss-Ski, Urs Lehmann, qui tire pleine satisfaction de la quinzaine. «On a connu des moments exceptionnels, et même historiques, a-t-il assuré samedi. Parfois on oublie peut-être qu’aux Mondiaux, tout recommence à zéro.»

Le fait de dominer le classement général n’offre pas d’avantage à l’heure de s’élancer à Courchevel ou Méribel. Quand la Suisse ne comptait qu’une seule médaille après cinq jours, le camp helvétique ne s’est pas laissé envahir par la panique. «La nervosité se trouvait surtout en dehors des portes de Swiss-Ski. À l’interne, on est resté calmes. On travaille depuis assez longtemps ensemble pour rester sereins», a confié Urs Lehmann, tout en rigolant des journalistes qui se sont enflammés un peu vite.

Le travail et les moyens engagés par Swiss-Ski semblent payer puisque la Suisse s’est montrée présente sur les podiums. À travers Wendy Holdener (deux médailles d’argent, en combiné et en géant parallèle), Jasmine Flury (championne du monde de descente), Corinne Suter (médaille de bronze en descente), Loïc Meillard (médaille d’argent en géant) et l’inévitable Marco Odermatt (deux titres de champion du monde, en descente et en géant).