Télécommunications

Urs Schaeppi: «Il y aura toujours des pannes»

Le patron de Swisscom explique dans la presse dominicale que les pannes sont dues à la complexité du réseau.

«Les causes des pannes sont différentes. La seule composante commune est qu’elles se produisent lors d’interventions dans les réseaux. Mais ces interventions sont absolument nécessaires en raison des volumes de données en progression constante et des besoins qui augmentent chaque jour, notamment en matière de sécurité.»

On peut comparer les interventions dans les réseaux à un changement de roue de vélo en pleine course, explique Urs Schaeppi: «Chacune de ces quelque 4000 interventions hebdomadaires comporte un risque.»

«Taskforce» mise en place

La société doit apprendre que les systèmes de communication sont toujours plus performants, mais qu’on ne peut exclure des pannes. Swisscom doit faire en sorte que des erreurs arrivent le moins possible et que les conséquences soient les plus petites possibles.