En six matches à la tête de Nice, Adrian Ursea compte une victoire pour trois défaites et un nul.

Lorsque Patrick Vieira a été limogé, il y a un mois, les dirigeants de l’OGC Nice ont pris tout le monde de court en confiant les rênes de l’équipe à Adrian Ursea (53 ans). Les doutes à son égard étaient tels que le président du club, Jean-Pierre Rivère, a dû se montrer clair d’entrée: «Ce n’est pas la peine de chercher des noms, il sera le coach de l’OGC Nice et de notre projet. On ne va pas chercher des entraîneurs.»

L’ancien directeur de la formation de Xamax n’a pas permis un redressement spectaculaire des résultats. En six rencontres sous sa coupelle, les Aiglons n’ont remporté qu’une victoire, pour trois défaites et deux nuls.

Malgré ce bilan comptable insuffisant, il a reçu le soutien de Julien Fournier, directeur du football de l’OGCN. Ce dernier, à travers un entretien accordé à L’Équipe, s’est dit satisfait du travail du Roumain. «C’est quelqu’un - comme Patrick (Vieira) l’était - qui se livre corps et âme pour l’équipe. Il a accepté de relever un challenge pour lequel il n’était pas programmé. On ne lui a franchement pas laissé le choix. C’est quelqu’un de grande valeur, qui a des idées très claires sur le foot et qui peut relever le défi de redonner de la confiance à cette équipe. Il faudrait juste qu’il soit un petit peu épargné par les absences.»