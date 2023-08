Vaud: Ursina, oursonne doyenne de Juraparc, a été euthanasiée

Ursina n’est plus. À 27 ans, l’ourse doyenne de Juraparc, parc animalier du Mont d'Orzeires, à Vallorbe (VD), a dû être euthanasiée vendredi. «Depuis quelques semaines, et de manière accélérée ces derniers jours, Ursina souffrait d’arthrose lombaire et postérieur, ce qui rendait ses déplacements et ses mouvements difficiles. Malgré des médicaments administrés régulièrement, il a été décidé d’abréger ses souffrances», rapporte attristée, l’équipe de Juraparc, mardi, dans un communiqué.