Tessin : Ursula von der Leyen accueillie à Lugano par Ignazio Cassis

Le président de la Confédération a accueilli son homologue de l’Union européenne lundi matin pour lancer la conférence sur la reconstruction de l’Ukraine.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, dont le pays vient de prendre la présidence de l’UE pour six mois, ainsi que son homologue Mateusz Morawiecki, de Pologne, seront à Lugano pour dessiner l’ébauche d’une sorte de «Plan Marshall», du nom du programme économique américain qui avait permis de relever l’Europe occidentale des ruines de la Deuxième Guerre mondiale.

Plus de 100 milliards de dommages

La Kyiv School of Economics (KSE) a estimé les dommages causés jusqu’à présent aux bâtiments et aux infrastructures à près de 104 milliards de dollars. L’économie du pays aurait déjà perdu 600 milliards de dollars selon certaines estimations.

La Banque européenne d’investissement (BEI) doit proposer la création d’un nouveau fonds pour l’Ukraine, qui pourrait atteindre 100 milliards d’euros, selon des sources au fait du plan. Le Royaume-Uni, l’un des alliés les plus actifs de l’Ukraine, soutiendra notamment la reconstruction de la ville et de la région de Kiev, à la demande du président Zelensky, a indiqué le Foreign Office dimanche.

Greenpeace et des ONG ukrainiennes ont choisi de promouvoir les énergies renouvelables et de dénoncer le nucléaire (la centrale de Tchernobyl se trouve en Ukraine) en dressant une éolienne factice non loin du lieu de la conférence.