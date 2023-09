US Open: Alcaraz et les favoris déroulent à Flushing Meadows

«Gaël est une légende et je savais qu’il aurait le soutien de tout le public. Il est super à regarder jouer et c’est normal que le public soit derrière lui», a commenté Rublev.

Carlos Alcaraz déroule

Medvedev a dû serrer la vis

Medvedev, lui, semblait se diriger vers une victoire expéditive, après le gain des deux premières manches et le break dans la troisième, quand son adversaire australien Christopher O’Connell (69e) est revenu dans le match et a mis les nerfs du Russe à rude épreuve.

«A un moment, il a décidé de mieux jouer, je ne sais pas pourquoi. Moi, je jouais pareil, mais lui a décidé de mieux jouer et c’est devenu plus difficile», a commenté Medvedev, qui s’est alors beaucoup énervé. «L’énervement, quand on est frustré, parfois ça aide, parfois non. Et on ne sait jamais dans quel sens ça va aller», a-t-il souligné en souriant.